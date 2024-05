The Brighton & Hove News Music Team have reviewed no less than 183 music performances across 42 different venues during The Great Escape New Music Festival and ‘Unofficial Escapes’ weekend, which took place in many venues throughout the city of Brighton and Hove on Thursday 16th, Friday 17th and Saturday 18th May.

Team members have secretly chosen their Top 5 performances from the different artists that they witnessed at The Great Escape, The Alternative Escape and Unofficial Escapes, so without further ado here’s the results:

Nick Linazasoro (Music Editor)

1. YARD (PRINCE ALBERT) 16.5.24

2. BOUND BY ENDOGAMY (GREEN DOOR STORE) 16.5.24

3. ELINBORG (WATERBEAR) 16.5.24

4. HALO MAUD (CHARLES STREET TAP) 17.5.24

5. EBBB (DUST) 18.5.24

Cris Watkins (Photographer)

1. MALICE K (GREEN DOOR STORE) 16.5.24

2. HOLY WARS (VOLKS) 17.5.24

3. SOUTHERN RIVER BAND (TGE BEACH DEEP END) 18.5.24

4. MALVINA (ALPHABET) 18.5.24

5. LAURIE WRIGHT (BLACK LION) 18.5.24

Kairen Kemp (Reviewer)

1. AYSANABEE (GREEN DOOR STORE) 17.5.24

2. TIBASKO (FABRICA) 17.5.24

3. KING HANNAH (PATTERNS UPSTAIRS) 18.5.24

4. PROJECTOR (THE BLACK LION) 18.5.24

5. DIRTSHARKS (PIPELINE)18.5.24

Richie Nice (Reviewer)

1. DARTZ (THREE WISE CATS) 17.5.24

2. DOG UNIT (JUBILEE SQUARE) 16.5.24

3. SLATE (ONE CHURCH) 17.5.24

4. EROTIC SECRETS OF POMPEII (CHALK) 17.5.24

5. LAURIE WRIGHT (BLACK LION) 18.5.24

Martin J Fuller (Reviewer)

1. LA SÉCURITÉ (PATTERNS UPSTAIRS) 16.5.24

2. KENYA GRACE (PLAYERS BATTLE BAR) 16.5.24

3. ABBY SAGE (PLAYERS BATTLE BAR) 16.5.24

4. MODERN BIOLOGY (UNITARIAN CHURCH) 17.5.24

5. LALA HAYDEN (HOPE & RUIN) 18.5.24

Mark Kelly (Reviewer)

1. LIZ LAWRENCE (ALPHABET) 17.5.24

2. BERNARD BUTLER (THE BLACK LION) 16.5.24

3. UGLY (ONE CHURCH) 17.5.24

4. SLATE (THE BLACK LION) 16.5.24

5. BERRIES ( THE FONT) 16.5.24

Peter Greenfield (Reviewer)

1. MAN/WOMAN/CHAINSAW (UNBARRED BREWERY) 17.5.24

2. MOON IDLE (GRAND CENTRAL) 16.5.24

3. VENUS GRRRLS (HOPE & RUIN) 18.5.24

4. SLATE (KOMEDIA STUDIO) 16.5.24

5. SHE’S IN PARTIES (BLACK LION) 16.5.24

Ben Jerry Robinson (Reviewer)

1. FULL FLOWER MOON BAND (TGE BEACH SOUNDWAVES) 18.5.24

2. BNNY (PRINCE ALBERT) 17.5.24

3. PARKERS FANS (HOPE & RUIN) 17.5.24

4. ASHA JEFFERIES (KOMEDIA BASEMENT) 16.5.24

5. FCKUERS (THE ARCH) 17.5.24

Petra Eujane (Photographer/Reviewer)

1. ENJOYABLE LISTENS (THE FONT) 17.5.24

2. GENERATION (THE FONT) 18.5.24

3. MAX BIANCO (THE FONT) 18.5.24

4. MORNING TOURIST (THE FONT) 17.5.24

5. WORK IN TV (THE FONT) 17.5.24

Jess Kemp (Reviewer)

1. RETROPXSSY (THE FONT) 17.5.24

2. BERRIES (THE FONT) 16.5.24

3. ENJOYABLE LISTENS (THE FONT) 17.5.24

4. GENERATION (THE FONT) 18.5.24

5. HARMONY BO (THE FONT) 18.5.24

Rob Orchard (Photographer)

1. FLIPTOP HEAD (THE WALRUS) 17.5.24

2. IDEAL LIVING (ROSSI BAR) 18.5.24

3. VAN ZON (HOPE & RUIN) 17.5.24

4. THE NEW EVES (DALTONS) 16.5.24

5. HUTCH (THE GLADSTONE) 17.5.24

Cherie Elody (Photographer)

1. BON ENFANT (DALTONS) 16.5.24

2. KARMA SHEEN (DALTONS) 18.5.24

3. GIRLS IN SYNTHESIS (DALTONS) 18.5.24

4. HOLIDAY GHOSTS (DALTONS)16.5.24

5. HOT GARBAGE (DALTONS) 17.5.24

Max Tollworthy (Photographer)

1. BIG SPECIAL (HORATIOS) 17.5.24

2. BEEN STELLAR (CHARLES STREET TAP) 17.5.24

3. REALLY GOOD TIME (PRINCE ALBERT) 16.5.24

4. ERNIE (THREE WISE CATS) 18.5.24

5. FLIP TOP HEAD (HOPE & RUIN BAR) 18.5.24

Guy Christie (Photographer)

1. OPAL MAG (DALTONS) 17.5.24

2, THE TUBS (HOPE & RUIN BAR) 16.5.24

3. THE BELAIR LIP BOMBS (HOPE & RUIN BAR) 16.5.24

4. DUCKS LTD (HOPE & RUIN BAR) 17.5.24

5. CARPARK (THE BLACK LION) 16.5.24

Christian Le Surf (Reviewer)

1. TAPIR! (THE WALRUS) 17.5.24

2. FLIP TOP HEAD (THE WALRUS) 17.5.24

3. TYLER CRYDE (THE WALRUS) 17.5.24

4. HOLY LOAF (THE WALRUS) 17.5.24

5. BOROUGH COUNCIL (THE WALRUS) 17.5.24

Phil Newton (Reviewer)

1. OLIVIA LUNNY (PATTERNS DOWNSTAIRS) 16.5.24

2. LALA HAYDEN (HORATIOS) 17.5.24

3. LIZ LAWRENCE (BRIGHTHELM) 17.5.24

4. CAT & CALMELL (KOMEDIA STUDIO) 16.5.24

5. LUCY DEAKIN (TGE BEACH – SOUNDWAVES) 17.5.24