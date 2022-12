2022 – 52 weeks of gigging (part four)

It’s fair to say that 2022 has been a truly fabulous year for live music in Brighton, Sussex and beyond.

The Brighton & Hove News have endeavoured to cover as many live music performances as possible. We have witnessed no less than 1166 live music sets during the year. A majority of which focused on the local Brighton music scene going down at our treasured grassroots music venues. But obviously not forgetting the national and international artists, as well as the various festivals that take place throughout the year.

As a special celebration, we have put together this four part week-by-week article of what we covered and had the extremely difficult task of selecting just one photo for each week. You can click on each one to read the review of that event. So without further ado, let’s celebrate October, November and December 2022…..

Week 40: 1st to 7th October

HONEYGLAZE + LEIF ERIKSON + LOS BITCHOS + TALK SHOW + PANIC SHACK + PRIMA QUEEN + WILLIE J HEALEY + MANDRAKE HANDSHAKE + THE LOUNGE SOCIETY – ‘RITUAL UNION FESTIVAL’, ‘VARIOUS VENUES’, BRISTOL 1.10.22

WOLFGANG FLÜR + PETER DUGGAL + ANZAHLUNG – CONCORDE 2, BRIGHTON 1.10.22

TUNDE BAIYEWU + DENIECE WILLIAMS + JAKI GRAHAM + GWEN DICKEY + ALEXANDER O’NEAL + JANET KAY + CANDACE WOODSON – BRIGHTON CENTRE 2.10.22

FAKEYOURDEATH – THE PRINCE ALBERT, BRIGHTON 3.10.22

PEANESS + ZOUJ + SEAFOAM GREEN – GREEN DOOR STORE, BRIGHTON 4.10.22

MUSH + WELLY + OWNER’S CLUB – THE HOPE & RUIN, BRIGHTON 4.10.22

REGRESSIVE LEFT + WATERBABY – THE PRINCE ALBERT, BRIGHTON 4.10.22

THUMPER + SHELF LIVES – GREEN DOOR STORE, BRIGHTON 5.10.22

GEN AND THE DEGENERATES + LIBRALIBRA + JOANNA AND THE DROPOUTS – GREEN DOOR STORE, BRIGHTON 7.10.22

SORRY – RESIDENT, BRIGHTON 7.10.22

TOYAH + CURRLS – CONCORDE 2, BRIGHTON 7.10.22

Week 41: 8th to 14th October

COURTNEY MARIE ANDREWS – RESIDENT, BRIGHTON 8.10.22

STEVE HACKETT – BRIGHTON CENTRE 9.10.22

THE LEMONHEADS + BASS DRUM OF DEATH + ALEX LIPINSKI – CHALK 10.10.22

LIFE + SLANT + CONGRATULATIONS – PATTERNS, BRIGHTON 11.10.22

TRAAMS + PUBLIC BODY – PATTERNS, BRIGHTON 12.10.22

JAMES TAYLOR & HIS ALL-STAR BAND – BRIGHTON CENTRE 13.10.22

TINY MAGNETIC PETS + TIN GUN – KINO-TEATR, ST. LEONARDS-ON-SEA 13.10.22

MONAKIS + CITY DOG + HOTWAX – GREEN DOOR STORE, BRIGHTON 14.10.22

MORRISSEY – BRIGHTON CENTRE 14.10.22

ROXY MUSIC + NILÜFER YANYA – O2 ARENA, LONDON 14.10.22

Week 42: 15th to 21st October

PVA – RESIDENT, BRIGHTON 15.10.22

RICHARD ASHCROFT – BRIGHTON CENTRE 15.10.22

TOP LEFT CLUB – CONCORDE 2, BRIGHTON 15.10.22

HONEYGLAZE + FLIP TOP HEAD – THE HOPE & RUIN, BRIGHTON 16.10.22

THE PRISCILLAS + POLLYPIKPOCKETZ + I, DORIS – THE PRINCE ALBERT, BRIGHTON 16.10.22

SAMANTHA FISH + WILLE & THE BANDITS – CHALK, BRIGHTON 18.10.22

BILLY IDOL + KILLING JOKE + TOYAH – WEMBLEY ARENA, LONDON 19.10.22

SINEAD O’BRIEN + KRUSH PUPPIES – GREEN DOOR STORE, BRIGHTON 19.10.22

BOB DYLAN – LONDON PALLADIUM 20.10.22

CIEL + FLOWVERS – THE PRINCE ALBERT, BRIGHTON 20.10.22

SKID ROW + ENUFF Z’NUFF + COLLATERAL – CHALK, BRIGHTON 20.10.22

LET’S EAT GRANDMA + FAKE LAUGH – PATTERNS, BRIGHTON 21.10.22

WITCH FEVER – RESIDENT, BRIGHTON 21.10.22

Week 43: 22nd to 28th October

GIRLS IN SYNTHESIS + FRANK & BEANS – GREEN DOOR STORE, BRIGHTON 22.10.22

THE UNDERTONES + HUGH CORNWELL – DE LA WARR PAVILION, BEXHILL-ON-SEA 22.10.22

JOE & THE SH*TBOYS + EPSOM SALTS – THE HOPE & RUIN, BRIGHTON 23.10.22

LONELADY + COBY SEY – ATTENBOROUGH CENTRE FOR THE CREATIVE ARTS (ACCA), FALMER, BRIGHTON 23.10.22

RINA SAWAYAMA – BRIGHTON DOME 23.10.22

MARC ALMOND + ALEX LIPINSKI – DE LA WARR PAVILION, BEXHILL-ON-SEA 24.10.22

PAVEMENT + BEAK> – ROUNDHOUSE, CHALK FARM, LONDON 25.10.22

PVA + TONY NJOKU – CHALK, BRIGHTON 26.10.22

THE BUG CLUB + THE MOCK TUDORS + THE DREAM MACHINE – SCALA, KING’S CROSS, LONDON 26.10.22

HANYA + THE LEANING + HARPER – THE PRINCE ALBERT, BRIGHTON 27.10.22

THE DAMNED + SKIDS + TV SMITH & THE BORED TEENAGERS + SMALLTOWN TIGERS – EVENTIM APOLLO, HAMMERSMITH, LONDON 28.10.22

Week 44: 29th October to 4th November

LIBRALIBRA + MONAKIS + BELMONDO – BRIGHTON ELECTRIC STUDIOS 29.10.22

TV SMITH & THE BORED TEENAGERS + DAMAGE UK + THE DINZ – THE PRINCE ALBERT, BRIGHTON 30.10.22

MOA MOA + SHADY BABY + SLANT + GUS TIRAMANI – GREEN DOOR STORE, BRIGHTON 2.11.22

PUSSY RIOT + W.H. LUNG + DO NOTHING + PENELOPE ISLES + GAFFA TAPE SANDY + THE DINNER PARTY + PIP BLOM + TALLIES – ‘MUTATIONS FESTIVAL’, ‘VARIOUS VENUES’, BRIGHTON 3.11.22

PERSONAL TRAINER + O. + JOYERIA + ME REX + SQUID + PIRI & TOMMY + COUPDEKAT + WARMDUSCHER + CROWS + POZI + BODEGA + OPUS KINK + HIGHSCHOOL + LAMBRINI GIRLS + GHUM + YABBA + NAKED LUNGS – ‘MUTATIONS FESTIVAL’, ‘VARIOUS VENUES’, BRIGHTON 4.11.22

Week 45: 5th to 11th November

BAD BREEDING + NEGATIVE MEASURES + SHAME + FRÄULEIN + BLACK COUNTRY, NEW ROAD + LOS BICHOS + LYNKS + FATDOG + RHUMBA CLUB + EGYPTIAN BLUE + PRIESTGATE + SAINT AGNES + THE MURDER CAPITAL + ROBBIE & MONA + SNIFFANY & THE NITS + REDOLENT + COWBOYY + LOWLY – ‘MUTATIONS FESTIVAL’, ‘VARIOUS VENUES’, BRIGHTON 5.11.22

BOB VYLAN + SCALPING + GROVE + HEAVY LUNGS + SNAYX – ‘MUTATIONS FESTIVAL’, CHALK, BRIGHTON 6.11.22

MAGGIE ROGERS + SAMIA – BRIGHTON DOME 8.11.22

PETER FRAMPTON + CARDINAL BLACK – ROYAL ALBERT HALL, LONDON 8.11.22

NOAH AND THE LONERS + THE Q-DAYS – CELLAR BAR, THE BRUNSWICK, HOVE 9.11.22

THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW – CONGRESS THEATRE, EASTBOURNE 9.11.22

THE STEALERS + HOLLER + CALEDONIA – ROSSI BAR, BRIGHTON 9.11.22

SAINT ETIENNE + QUATERMASS III – THE OLD MARKET, HOVE 11.11.22

Week 46: 12th to 18th November

HUGH CORNWELL – CONCORDE 2, BRIGHTON 12.11.22

THE BEVIS FROND + DAVID LANCE CALLAHAN – THE LEXINGTON, KINGS CROSS, LONDON 13.11.22

KAISER CHIEFS + THE FRATELLIS + THE SHERLOCKS – BRIGHTON CENTRE 14.11.22

BELLOWHEAD + SAM SWEENEY – BRIGHTON DOME 15.11.22

SERAPHINA SIMONE + BAMBIE THUG + SHELF LIVES + WITCH FEVER + LOZEAK + ALIENBLAZE + JOEY VALENCE AND BRAE + LAMBRINI GIRLS + THE DINNER PARTY + SEB LOWE + NELL MESCAL – ‘FIRST FIFTY’, ‘THE GREAT ESCAPE’, LONDON 15.11.22

CLUTCH + TIGERCUB + GREEN LUNG – BRIGHTON DOME 16.11.22

LIME GARDEN + BLOOD WIZARD + VANITY FAIRY – PATTERNS, BRIGHTON 16.11.22

THE BURNING HELL + LUMIÈRE + KAMIKAZE NURSE + DIAPHANIE + LAURA NIQUAY + BARRY PAQUIN ROBERGE + BALAKLAVA BLUES + MOBINA GALORE + C’EST KARMA – ‘M FOR MONTREAL’ MONTREAL, QUEBEC, CANADA 16-19.11.22

LIGHTNING SEEDS + BADLY DRAWN BOY – CHALK, BRIGHTON 17.11.22

FUTURE ISLANDS + LAUNDROMAT – BRIGHTON CENTRE 18.11.22

Week 47: 19th to 25th November

PLACEBO + CRUEL HEARTS CLUB- BRIGHTON CENTRE 19.11.22

NATION OF LANGUAGE + DEEP TAN – CHALK, BRIGHTON 21.11.22

HALLAN + SHADY BABY – THE PRINCE ALBERT, BRIGHTON 22.11.22

WORKING MEN’S CLUB + STEPHEN MALLINDER – CHALK, BRIGHTON 22.11.22

STEREOLAB + NINA SAVARY – CONCORDE 2, BRIGHTON 24.11.22

SPEAR OF DESTINY – PATTERNS, BRIGHTON 25.11.22

Week 48: 26th November to 2nd December

JOANNE SHAW TAYLOR + JON ALLEN – WHITE ROCK THEATRE, HASTINGS 26.11.22

SQUEEZE + JOHN COOPER CLARKE – BRIGHTON CENTRE 26.11.22

STATUS QUO + SHAKIN’ STEVENS – BRIGHTON CENTRE 30.11.22

TVAM + DEMONSTRATIONS – GREEN DOOR STORE, BRIGHTON 30.11.22

BLOSSOMS + CHAPPAQUA WRESTLING – BRIGHTON DOME 2.12.22

Week 49: 3rd to 9th December

FROM THE JAM + BUZZCOCKS + BIG COUNTRY – BRIGHTON CENTRE 3.12.22

MARCUS MUMFORD – CHALK, BRIGHTON 3.12.22

CUMGIRL8 – THE HOPE AND RUIN, BRIGHTON 4.12.22

Week 50: 10th to 16th December

JOOLS HOLLAND & HIS RHYTHM & BLUES ORCHESTRA + GALIA ARAD – BRIGHTON CENTRE 10.12.22

ELECTRIC SIX – CONCORDE 2, BRIGHTON 11.12.22

BAD MANNERS + TWO PINTS + AKA THE SYNDICATE – CONCORDE 2, BRIGHTON 12.12.22

PIXELSTORM + THE PINK DIAMOND REVUE – THE BRUNSWICK, HOVE 15.12.22

Week 51: 17th to 23rd December

DREADZONE – REC ROOMS, HORSHAM 17.12.22

THE BOOTLEG BEATLES – BRIGHTON CENTRE 18.12.22

ABSOLUTE BOWIE – CONCORDE 2, BRIGHTON 20.12.22

Week 52: 24th to 31st December

Coming….

